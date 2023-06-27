В Кировской области могут ввести звание «Заслуженный предприниматель»

Законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. Фото: Анастасия Николаенко

Сегодня, 27 июня, на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению депутат Константин Русских выступил с инициативой о введении в нашем регионе звания «Заслуженный предприниматель».

Суть предложения: присваивать предпринимателям, достигших определенных успехов в той или иной сфере, почетное звание, а также вручать нагрудный знак. Критерии оценки разработает специальная рабочая группа.

По бюджету такое введение ударить не должно: по словам депутата, стоимость одного наградного комплекта составит 5790 рублей.

- Вручение подобной награды даст предпринимателям региона определенный стимул для достижения новых целей, - подчеркнул Константин Русских.

Члены комитета единогласно проголосовали за вынесение инициативы на рассмотрение в первом чтении на пленарном заседании ОЗС.

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