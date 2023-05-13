Президент России наградил кировчан орденом и медалью «Родительская Слава»

Родителям из Кировской области вручили медаль и орден за воспитание пятерых детей. ФОТО: правительство Кировской области

Супружескую пару из Кировской области наградил президент РФ. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Всего орденом «Родительская слава» и медалью награждены девять российских семей. В их числе наши земляки Маргарита и Денис Краевы, они воспитывают пятерых детей. Старшей дочери 17 лет, она поисковик организации «Долг», которая занимается поиском и увековечиванием памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. 13-летний сын пошел по стопам сестры и стал участником «Вахты памяти», а также увлекается джазом. 11-летняя дочь учится рисованию. 9-летний сын имеет успехи в учебе и играет на баяне, а младший, 7-летний сын помогает экологии.

Стоит отметить, что награжденным орденом и медалью ордена «Родительская Слава» полагается выплата до 200 тысяч рублей.