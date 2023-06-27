«Люди думают не только о своей прибыли». В Кирове высокотехнологичное предприятие выходит на новый уровень производства

Предприятие обеспечено заказами на несколько лет вперед. ФОТО: правительство Кировской области

В минувший понедельник, 26 июня, губернатор Александр Соколов побывал на предприятии «ДИМЕТ». Как отметили в региональном правительстве, компания намерена расширять производство в нашем регионе.

Группа «ДИМЕТ» расположена в Кирове. Предприятие занимается выпуском грузоподъемного оборудования: магнитов, траверсов, кранов, клещевых захватов и т.д. Продукцию компании можно встретить не только в России, но и за рубежом: в Европе, Новой Зеландии, Северной и Южной Америках.

- «ДИМЕТ» работает более 20 лет и производит очень важные элементы для промышленности, считается лучшим предприятием России. Гордимся, что кировские ребята смогли создать такое технологически независимое и очень эффективное производство, - подчеркнул Александр Соколов.

На предприятии трудятся свыше 150 человек. ФОТО: правительство Кировской области

Сейчас промышленная группа «ДИМЕТ» стабильно наращивает объемы выпускаемой продукции и планирует расширять производство.

- Важно, чтобы вместе с этим было и развитие территории, чтобы было жилье для работников, объекты социального и бытового назначения. Люди думают не только о своей прибыли, но и о развитии региона за счет высокотехнологичного производства и социальной ответственности, - подчеркивает глава региона.

КСТАТИ

В Кировской области открывают серийное производство дронов. Подробнее

В техникумах и колледжах Кировской области открыли больше бюджетных мест на «востребованные нашими предприятиями специальности». Подробнее