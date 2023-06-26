Бюджетных мест в кировских колледжах и техникумах стало больше

Ставка сделана на специальности, востребованные у местных предприятий
Фото: Мария ЛЕНЦ
В техникумах и колледжах Кировской области открыли больше бюджетных мест на «востребованные нашими предприятиями специальности». Об этом губернатор Соколов пишет по итогам правительственной планерки.
Вдвое - до 800 человек - увеличен прием на специальности машиностроения. На 100 человек больше примут в IT. 90 дополнительных мест есть для электро- и теплоэнергетиков. На 50 мест больше сделали в электронике и радиотехнике.
Ранее кировским предприятиям дали 100 миллионов рублей на временные рабочие места.
Служба занятости сообщала, что острее всего чувствуется нехватка медиков, полицейских и учителей.