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НовостиОбщество26 июня 2023 12:22

Бюджетных мест в кировских колледжах и техникумах стало больше

Прием на специальности машиностроения увеличен до 800 человек
Петр МАКСИМОВ
Ставка сделана на специальности, востребованные у местных предприятий

Ставка сделана на специальности, востребованные у местных предприятий

Фото: Мария ЛЕНЦ

В техникумах и колледжах Кировской области открыли больше бюджетных мест на «востребованные нашими предприятиями специальности». Об этом губернатор Соколов пишет по итогам правительственной планерки.

Вдвое - до 800 человек - увеличен прием на специальности машиностроения. На 100 человек больше примут в IT. 90 дополнительных мест есть для электро- и теплоэнергетиков. На 50 мест больше сделали в электронике и радиотехнике.

Ранее кировским предприятиям дали 100 миллионов рублей на временные рабочие места.

Служба занятости сообщала, что острее всего чувствуется нехватка медиков, полицейских и учителей.