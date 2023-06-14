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НовостиОбщество14 июня 2023 6:55

100 миллионов рублей выделили кировским предприятиям на временные рабочие места

Благодаря программе 1 000 сотрудников не остались без работы
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Сотрудникам под угрозой увольнения выделяют по МРОТ в месяц

Сотрудникам под угрозой увольнения выделяют по МРОТ в месяц

Фото: Олег ЗОЛОТО

100 миллионов рублей выделили на программу временных работ в Кировской области. Ее реализуют по нацпроекту «Демография».

Программа позволяет предприятию в простое или режиме неполного рабочего дня сохранить коллектив - ввести временные рабочие места для сотрудников, оказавшихся под угрозой увольнения. На каждое такое рабочее место выделяют один МРОТ в месяц, плюсом могут дать такую же сумму на оснащение нового рабочего места.

По данным правительства Кировской области, за год работников под угрозой увольнения стало меньше на треть, но некоторые предприятия все еще испытывают сложности из-за санкций. С начала 2023-го почти 60 работодателей региона приняли участие в программе. 1 000 жителей региона не остались без работы.

Ранее мы рассказывали, каких специалистов больше всего не хватает на рынке труда Кировской области.