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НовостиОбщество13 июня 2023 14:00

Стало известно, какие специалисты в Кировской области являются дефицитными

В Кировской области уровень дефицита кадров с начала года достиг максимума
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Профицит кадров зафиксировали в сферах менеджмента и массмедиа.

Профицит кадров зафиксировали в сферах менеджмента и массмедиа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщили эксперты hh.ru, комфортная для рынка труда норма - 5-7,9 резюме на одну вакансию. В марте в Кировской области этот показатель составлял 3,2 резюме на вакансию. В мае он достиг рекордно низкой отметки в 2,4 резюме.

На данный момент самыми дефицитными специалистами в нашем регионе являются медики, работники сфер розничной торговли, продаж и обслуживания клиентов, строительства и недвижимости, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса и других направлений.

Что до профицита, то он зафиксирован в отраслях стратегии, инвестиций и консалтинга, искусства, развлечений и массмедиа, а также высшего и среднего менеджмента. Эти специалисты могут испытывать сложности с трудоустройством из-за высокой конкуренции.