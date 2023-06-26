Серийное производство беспилотников открывают в Кировской области

Производить планируют несколько тысяч БПЛА ежемесячно. Фото: телеграм-канал Александра Соколова

Группа компаний «Молот» разработала две модели БПЛА (беспилотников) - ZHMIL-17 и Viatka. Фото в своем телеграм-канале показал губернатор Кировской области Александр Соколов.

- Собраны у нас, электронику разрабатывают кировские компании, - поделился глава региона. - Конструкторы, разработчики - наши, местные. Я не первый, кому представили аппараты. В первую очередь разработчики отдали их на тестирование нашим защитникам. Когда ребята приезжали в отпуск, их обучили управлению и передали серию аппаратов на проверку в боевых условиях. Отзывы с передовой самые положительные: дроны удобные в навигации, легкие, маневренные и бесшумные. Важно - лучше и дешевле иностранных аналогов.

Первую партию уже передали на передовую. Сейчас в месяц делают несколько сотен таких беспилотников, в планах расширение до нескольких тысяч ежемесячно.