Кировские бойцы из зоны СВО вышли на видеосвязь с родными

Близкие смогли поговорить с бойцами. Фото: kirovreg.ru

Кировские военнослужащие, находящиеся в Луганской Народной Республике, смогли увидеть своих близких по видеосвязи. В организации встречи помог военкомат.

- Сегодня для семей военнослужащих организован телемост, - цитируют представителя «Комитета семей воинов Отечества» Анастасию Борцову в пресс-службе регионального правительства. - Приятно, что в этот день каждая семья может увидеть и услышать своего военнослужащего по ту сторону экрана, как будто он здесь, рядом.

Региональный штаб Комитета уже не раз помогал бойцам СВО и их близким в юридических и медицинских вопросах. Недавно одному из военнослужащих устроили сюрприз: сообщили, что у него родится дочка.

- У нас была возможность увидеть сына, пообщаться с ним, - говорит мама одного из бойцов. - Мы испытали такие эмоции, что просто не передать словами! Мы его увидели, задали ему столько вопросов, узнали, как он.

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