В кировском ДК «Космос» проходит выставка «Жены героев»

Участие в проекте приняли фонд «Zа Вятку» и регионально министерство внутренней политики. ФОТО: Правительство Кировской области

В ДК «Космос», расположенном на улице Пугачева в Кирове, с апреля по май проходит фотовыставка «Жены героев». Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Во всероссийском проекте приняли участие 23 кировчанки. Жены бойцов участвовали в съемке в костюмах своих мужей. Организаторами выставки стали фотограф Ириной Гарш и общественный деятель Екатерина Мамаева. Также поддержу оказали региональный штаб «Комитет семей воинов Отечества».

Участие в проекте приняли фонд «Zа Вятку» и министерство внутренней политики области.

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