399 медиков выпустил кировский колледж

Дипломы получили выпускники из Кирова, Уржума, Омутнинска и Котельнича. Фото: правительство Кировской области

399 специалистов в 2023 году выпускает Кировский медицинский колледж и его филиалы.

301 выпускник окончил учреждение в Кирове, 40 - в Котельниче, 12 - в Омутнинске, 46 - в Уржуме. Красных дипломов - 43 штуки, это рекорд.

Медиков сейчас готовят колледжи и профессиональные организации Кирова, Уржума, Котельнича, Омутнинска, Советска, Лузы, Зуевки, Яранска, Вятских Полян, Санчурска, Слободского. В Советске ремонтируют здание учреждения, где будет работать еще один филиал Кировского медицинского колледжа, - уточняют в правительстве Кировской области.