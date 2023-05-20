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НовостиОбщество20 мая 2023 10:06

В 2023 году филиал медколледжа в Советске начнет работу

В нем начнут учебу 75 будущих медработников
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас в здании ведется ремонт. Фото: kirovreg.ru

Сейчас в здании ведется ремонт. Фото: kirovreg.ru

В 2023 году филиал медколледжа в Советске примет первых студентов. Об этом рассказали в областном правительстве.

Сейчас в здании, где расположится медучреждение, идет ремонт. Специалисты уже заменили окна, почти готов фасад. Параллельно обустраиваются кабинеты и учебные аудитории. Добавим, что здание разместят рядом с Советской ЦРБ, которая станет ключевой площадкой для практических занятий.

Всего в 2023 году в новом филиале начнут учебу 75 будущих фельдшеров и медсестер. В образовательном учреждении сформируют три группы: две - по направлению «Сестринское дело», одну - «Лечебное дело».