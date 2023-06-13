Четверых лучших врачей назвали в минздраве Кировской области

В частности, выбрали лучшего кировского стоматолога и акушера-гинеколога
Фото: Мария ЛЕНЦ
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса врачей. В минздраве Кировской области определили 4 победителей:
- лучший акушер-гинеколог - Сергей Горев (заведующий родильным отделением Кировского областного клинического перинатального центра);
- лучший психиатр - Элина Деветьярова (завотделением наркологических экспертиз Кировского областного наркологического диспансера);
- лучший стоматолог - Игорь Прокошев (Кировский клинический стоматологический центр);
- врач-офтальмолог Олег Зуев (региональный эндокринологический центр Кировской клинической больницы № 7 имени Юрловой)
Победители представят Кировскую область в конкурсе на уровне страны.