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НовостиЗдоровье13 июня 2023 14:51

Четверых лучших врачей назвали в минздраве Кировской области

Победители представят регион на общероссийском конкурсе
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
В частности, выбрали лучшего кировского стоматолога и акушера-гинеколога

В частности, выбрали лучшего кировского стоматолога и акушера-гинеколога

Фото: Мария ЛЕНЦ

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса врачей. В минздраве Кировской области определили 4 победителей:

- лучший акушер-гинеколог - Сергей Горев (заведующий родильным отделением Кировского областного клинического перинатального центра);

- лучший психиатр - Элина Деветьярова (завотделением наркологических экспертиз Кировского областного наркологического диспансера);

- лучший стоматолог - Игорь Прокошев (Кировский клинический стоматологический центр);

- врач-офтальмолог Олег Зуев (региональный эндокринологический центр Кировской клинической больницы № 7 имени Юрловой)

Победители представят Кировскую область в конкурсе на уровне страны.