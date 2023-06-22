Аллею Победы откроют в Костине

Местные жители внесли большой вклад в появление новой площадки. Фото: киров.рф

В четверг, 22 июня, в Костине торжественно откроют аллею Победы. Проект реализован в рамках грантового конкурса «Город добрых соседей» к 650-летию Кирова.

У детского сада «Солнышко» (по улице 60 лет СССР) выровняли площадку, а местные жители высадили 25 яблонь. У каждого деревца - таблички с именами героев Великой Отечественной войны. Здесь также прошли субботники, - сообщают в администрации Кирова.

Мероприятие начнется в 18 часов. К нему присоединятся юнармейцы, поисковики, учащиеся и партнеры проекта.