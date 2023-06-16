Жители Кировской области зажгут виртуальные свечи в память о Великой Отечественной войне

Акция приурочена к 22 июня - дате начала Великой Отечественной войны. Фото: kirovreg.ru

Жители Кировской области поучаствуют в акции «Свеча памяти». Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Свеча памяти» приурочена к 22 июня - Дню памяти и скорби, дате начала Великой Отечественной войны. Акция проводится в онлайн-формате с 2020 года. В ее рамках жители Кировской области зажгут виртуальную свечу на специальном интернет-портале. Это можно сделать с 15 по 22 июня. Кроме того, любой участник акции сможет пожертвовать средства в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.

Отметим, что в минувшем году участники мероприятия зажгли почти 480 тысяч свечей и пожертвовали 600 тысяч рублей на помощь ветеранам.