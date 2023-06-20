Кировчане зажгут «Свечи памяти»

Мероприятия пройдут на набережной Грина и в парке Победы. Фото: kirovreg.ru

Ко Дню памяти и скорби в России проведут масштабные акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». Кировская область присоединится к обеим, - сообщает региональное правительство.

21 июня зажжется множество свечей в честь павших героев. В «Огненных картинах войны» участвуют Киров (парк Победы, 21.00) и еще 7 поселений нашего региона.

22 июня состоится «Свеча памяти». В ней впервые примут участие новые субъекты РФ, включая Донбасс и Запорожье. Киров присоединится к акции в 17.00, она пройдет на набережной Грина.

Подробное расписание опубликовано на сайте правительства Кировской области.