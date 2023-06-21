50 домов в Кирове оставят без газа на 1,5 дня

Жителей просят не оставлять включенный газ и перекрыть краны газового оборудования Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове, у дома на улице Хлыновской, 20 «Газпром» планирует работы на своих объектах. Из-за этого с 8.00 часов четверга, 22 июня, до 17.00 часов пятницы, 23 июня, газа не будет в нескольких десятках домов, - сообщают в администрации города.

Газоснабжения в указанные сроки не будет по следующим адресам:

- улица Хлыновская, 1, 4, 4а, 4в, 4г, 4ж, 4з, 5, 5а, 17, 20, 22;

- улица Ленина, 134/1, 134/2, 134/3, 136а, 136б, 140, 146, 150, 156, 162, 162а, 164/2, 164а, 164, 165, 166, 167, 172б, 174, 176, 178, 179, 179а, 183, 187, 187/1, 189;

- улица Тимирязева, 4, 8, 10;

- улица Верхосунская, 9, 9а, 17, 19, 22, 23, 23а;

- улица Рудницкого, 72б, 70а.

Жителей просят не оставлять включенный газ и перекрыть краны газового оборудования. Детали можно уточнить по номеру 04 (104 с мобильного).