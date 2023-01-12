В Кировской области построили самый длинный межпоселковый газопровод

В Кировской области продолжают протягивать газ к населенным пунктам Куменского района. Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 января 2023 года в деревне Большой Перелаз открыли газопровод протяженностью 59,5 километра, который стал самым длинным в Кировской области. Этой новостью поделились в правительстве региона.

Газопровод тянули от поселка Кумены, его строительство стало возможным в рамках программы развития газоснабжения и газификации Кировской области на 2021 – 2025 годы. Кроме Большого Перелаза, в ближайшее время газ придет в пять населенных пунктов Куменского района.

По словам жителя деревни Виктора Коновода, этого события он ждал несколько лет.

- Чтобы прогреть дом, топили две печки. А это покупка и заготовка дров, очень затратное дело, постоянно надо за печками следить, так просто не оставишь. Плюс в январе ударили сильные морозы, приходилось топить печи по несколько раз в день. А сейчас нажал кнопку - в доме тепло и хорошо. Больше не нужны дрова, - отметил глава семьи, в чей дом одним из первых пришел газ.

Уже сегодня жители Куменского района подали более 150 заявок на подключение газа и 8 заявок от юридических лиц. К школам и детским садам в рамках проекта газ подключат бесплатно. Строительство сетей к социально важным объектам Кировской области начнется уже с 1 марта.