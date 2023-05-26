Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость26 мая 2023 14:07

Пригороды Кирова продолжают газифицировать

Газопровод запустили и в Караваевых
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
По программе догазификации построили более 200 километров распределительных газопроводов

По программе догазификации построили более 200 километров распределительных газопроводов

На днях в деревне Караваевы, входящей в черту города Кирова, достроили газопровод. Работы провели по соглашению правительства Кировской области с «Газпромом» и мэрией по программе догазификации территорий.

Напомним, на прошлогоднем ПМЭФ губернатор Соколов договорился с руководством «Газпрома» о расширении программы догазификации. С тех пор газ пришел в 4 деревни и микрорайон Крутиха. Сейчас «Газпром» строит еще 22 распределительных газопровода, в том числе для Сидоровки и слободы Филейка.

По данным компании «Газпром газораспределение Киров», на сегодня построено уже свыше 200 километров распределительных газопроводов, газифицировать свои домовладения могут более 2 тысяч кировчан.