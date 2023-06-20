Слободской обещают не оставить без отопления

Тариф на тепло в Слободском - один из самых высоких по региону Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ресурсники в Слободском накопили многомиллионные долги. По мнению некоторых депутатов Заксобрания Кировской области, это может угрожать новому отопительному сезону 2023-2024 годов. Об этом они рассказали на встрече с главой региона Соколовым.

Однако Александр Валентинович ответил, что ситуацию полностью контролирует правительство и надзорные службы, поскольку «может идти речь о необоснованном завышении стоимости топлива, который поставляла ресурсоснабжающая компания».

- В любом случае Слободской без отопления не останется, - заключил губернатор.

Тариф на тепло в Слободском - один из самых высоких в области. Эту проблему власти хотят решить.

Ранее на встрече с депутатами Соколов говорил о поправках в бюджет.