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НовостиНедвижимость20 июня 2023 19:17

Слободской обещают не оставить без отопления

За ситуацией следят и чиновники, и надзорные органы
Петр МАКСИМОВ
Тариф на тепло в Слободском - один из самых высоких по региону

Тариф на тепло в Слободском - один из самых высоких по региону

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ресурсники в Слободском накопили многомиллионные долги. По мнению некоторых депутатов Заксобрания Кировской области, это может угрожать новому отопительному сезону 2023-2024 годов. Об этом они рассказали на встрече с главой региона Соколовым.

Однако Александр Валентинович ответил, что ситуацию полностью контролирует правительство и надзорные службы, поскольку «может идти речь о необоснованном завышении стоимости топлива, который поставляла ресурсоснабжающая компания».

- В любом случае Слободской без отопления не останется, - заключил губернатор.

Тариф на тепло в Слободском - один из самых высоких в области. Эту проблему власти хотят решить.

Ранее на встрече с депутатами Соколов говорил о поправках в бюджет.