За пять дней с отоплением жителям Слободского пришлось заплатить 9 тысяч рублей

7 Окт. 18:43 2018-10-07T18:44:06+03:00

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Жители Слободского в сосетях сообщили о том, что им пришлось заплатить за отопление в сентябре более 9 тысяч рублей. Причем в такую сумму слобожанам обошлись всего первые 5 дней отопительного сезона. Фотографии квитанции с огромной суммой опубликовал один из местных жителей в паблике «Злой кировчанин».

- В Слободском пришли первые квитанции за отопление, - пояснил слобожанин. - В сентябре за 5 дней начислили 9 тысяч рублей, и это при том, что температура на улице была выше нуля. Страшно даже представить суммы зимой...

В комментариях кто-то из кировчан посоветовал сделать перерасчет, кто-то же отметил, что в Слободском платежи за «Коммуналку» всегда были такими высокими.

Напомним, что четыре района Кировской области могут этой зимой остаться без отопления. Запасы топлива там рассчитаны всего лишь на несколько недель.