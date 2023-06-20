В 2 миллиарда рублей оценивают дополнительные доходы бюджета Кировской области

Поправку в бюджет обсудят депутаты Заксобрания Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«С учетом сложившейся динамики» могут внести поправку в бюджет Кировской области: собственные доходы предлагают увеличить на 2 миллиарда 66 миллионов рублей. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Соколова с депутатами Заксобрания региона.

- В правительстве уже проведена работа по распределению этих средств на самые приоритетные и животрепещущие вопросы, - отметил Александр Валентинович.

Треть указанной суммы (более 700 миллионов рублей) предлагают пустить на зарплатный фонд сотрудников бюджетной сферы. Поправку вынесут на обсуждение в Заксобрании.