С начала 2023 года в бюджет Кировской области из федерального поступило 16,8 млрд рублей

Нецелевые средства потратят на зарплату бюджетников, соцвыплаты и другие направления. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За пять месяцев 2023 года Кировской области выделили из федерального бюджета 16,8 миллиардов рублей. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, это лишь 45% от годового плана.

Большая часть поступивших средств - 9 миллиардов - имели целевое назначение. Они ушли на социальную политику (3,5 млрд), образование (1,3), сельское хозяйство (1,1), здравоохранение (более 1) и другие цели.

Дотаций, не имеющих целевого назначения, поступило 7,7 миллиарда рублей. Как сообщили в региональном Минфине, они предоставляются на исполнение полномочий области. Это, к примеру, зарплаты бюджетников, соцвыплаты, возмещение расходов, связанных с функционированием областных учреждений.