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НовостиОбщество20 июня 2023 8:11

Почти в 60 миллионов рублей оценили ТЦ, выставленный на продажу в Кирове

Продавец предлагает помещения по 45 тысяч за квадрат
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Здание построено в 2013 году. Фото: Яндекс. Карты

Здание построено в 2013 году. Фото: Яндекс. Карты

Административно-торговый центр «Петелино» на улице Производственной, 38 в Кирове выставили на продажу. Объявление опубликовано на «Авито».

Площадь ТЦ - чуть более 1 320 квадратных метров. Продавец предлагает помещения по 45 тысяч рублей за квадрат, таким образом, общая стоимость здания - 59,5 миллиона рублей.

В объявлении указано, что отделка помещений офисная, а отопление - центральное. Год постройки - 2013. Помещения уже сданы в аренду. Площадь всего участка - 1 757 квадратных метров, земля в собственности.

Ранее на торги выставили «Jam Молл».