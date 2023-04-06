В Кирове за 41 миллион рублей продают действующий торговый центр

Торговый центр общей площадью в 1193 квадратных метра построили в 2014 году. Фото: avito.ru

В Кирове выставили на продажу действующий торговый центр. Собственник оценил стоимость здания в 41 миллион рублей.

В объявлении указано, что здание расположено на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса. Торговый центр общей площадью в 1193 квадратных метра построили в 2014 году.

Кроме того, уточняется, что помещения продаются с арендаторами. В торговом центре установлена система видеонаблюдения и работает круглосуточная охрана.

Покупателям предоставят полное юридическое сопровождение сделки, помощь в получении ипотечного кредита. Возможна также работа с материнским капиталом и сертификатами. напомним, что в Кирове также продают бизнес-центр за 225 миллионов рублей.

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