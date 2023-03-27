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НовостиОбщество27 марта 2023 15:05

Бизнес-центр в Кирове продают за 225 миллионов рублей

За 2 года объект «подорожал» на 60 миллионов
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Площадь 10-этажки превышает 3,6 тысячи квадратов

Площадь 10-этажки превышает 3,6 тысячи квадратов

Фото: с сайта объявлений "Авито".

Бизнес-центр «Московский» (улица Московская, 107б) выставили на продажу. Объявление опубликовано на «Авито».

Автор объявления заявляет, что это «готовый арендный бизнес». Площадь БЦ - 3,6 тысячи квадратов, земли под ним - 30 соток. Это 10-этажка с паркингом и рестораном.

Владелец предлагает купить «Московский» за 225 миллионов рублей. Хотя два года назад тот же БЦ выставлялся на продажу всего за 165 миллионов рублей.

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