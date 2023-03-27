Бизнес-центр в Кирове продают за 225 миллионов рублей

Площадь 10-этажки превышает 3,6 тысячи квадратов Фото: с сайта объявлений "Авито".

Бизнес-центр «Московский» (улица Московская, 107б) выставили на продажу. Объявление опубликовано на «Авито».

Автор объявления заявляет, что это «готовый арендный бизнес». Площадь БЦ - 3,6 тысячи квадратов, земли под ним - 30 соток. Это 10-этажка с паркингом и рестораном.

Владелец предлагает купить «Московский» за 225 миллионов рублей. Хотя два года назад тот же БЦ выставлялся на продажу всего за 165 миллионов рублей.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.