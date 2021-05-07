В Кирове продают крупный бизнес-центр за 165 миллионов рублей

Бизнес-центр выставили на продажу в конце апреля. Фото: avito.ru

В Кирове выставили на продажу крупный бизнес-центр на улице Московской. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке. Общая площадь здания составила 3625 квадратных метра.

По информации продавца, в 10-этажном центре имеется ресторан и паркинг на 52 машино-места. В здании имеются лифты с биометрической системой доступа, круглосуточная охрана помещений, системы видеонаблюдения и безопасности. В плюсы продавец также ставит удобное местонахождение между двумя крупными районами Кирова, расположенные в непосредственной близости кафе и рестораны, магазины, аптеки, остановки и другие объекты.

Нынешний владелец утверждает, что приобретение данного арендного бизнеса позволяет получить постоянный доход с минимумом потраченного времени. Продаваемый центр он оценил в 165 миллионов рублей.