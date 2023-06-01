ТРЦ «Jam Молл» с землей в Кирове выставили на торги за 2 миллиарда рублей

Площадь участка - свыше 47 тысяч квадратных метров, площадь самого ТРЦ - более 44 тысяч квадратов. Фото: администрация Кирова

В начале 2023 года ЗАО «Маяк-Инвест» признали несостоятельным, на полгода ввели конкурсное производство. В четверг, 1 июня, иск «Маяк-Инвеста» к ИП Радченко Н.В. был частично удовлетворен Арбитражным судом Москвы.

А несколько дней назад ТРЦ «Jam Молл» (улица Горького, 5а) выставили на торги. Лот включает более 30 позиций, среди которых:

- 47,2 тысячи квадратных метров земли;

- 4-этажное общественное здание многофункционального назначения (44,2 тысячи квадратных метров)

- кабельные и ливневые сети, теплотрассы, водопровод и пр.;

- грузовые лифты и подъемник, эскалаторы, подстанции и пр.

Начальная цена контракта - 2 миллиарда 41 миллион 214 тысяч рублей. Торги запланировали на понедельник, 10 июля. Прием заявок завершат 5 июля.