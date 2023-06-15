Руку заводчанина из Кировской области затянуло в конвейер в лесопильном цеху

Возбуждено уголовное дело. Фото: Следком

В Кирово-Чепецком районе расследуют дело о тяжелом травмировании рабочего.

Работник одного лесозаготовительного предприятия решил убрать из транспортерной ленты щепку, мешавшую работе устройства. Однако участок конвейера не был закрыт защитным ограждением. Мужчина потянулся к ролику - руку затянуло в натяжное устройство. Травма, по данным СУ СКР по Кировской области, оценена как причинившая тяжкий вред здоровью.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью человека). По версии следствия, начальник цеха не исполнил свои обязанности должным образом, что и привело к ЧП. Расследование продолжается.

Ранее стропальщик из Чепецка получил на работе серьезную травму головы, а сотрудник мясокомбината в Кирове сам ударил себя ножом в шею.