Чепчанин получил тяжелую травму головы на кирпичном заводе

На сотруднике не было защитной каски Фото: Евгения ГУСЕВА

Гострудинспекция Кировской области завершила расследование очередного несчастного случая с тяжелым исходом.

40-летний стропальщик АО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» пришел на погрузочно-разгрузочные работы. Мужчина переносил контейнеры из полувагона на другую площадку. В какой-то момент он оступился и упал в проем между поддонами. При этом стропальщик ударился затылком о край доски. Результат - тяжелая травма головы.

По данным инспекции, причиной ЧП стало отсутствие контроля со стороны работодателя. Средств индивидуальной защиты у сотрудника не было: на работы он вышел без специальной каски. Будет ли наказан кто-то из руководства завода, не сообщается.

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