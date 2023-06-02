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НовостиПроисшествия2 июня 2023 14:53

Чепчанин получил тяжелую травму головы на кирпичном заводе

Мужчина оступился и упал в проем между поддонами
Петр МАКСИМОВ
На сотруднике не было защитной каски

На сотруднике не было защитной каски

Фото: Евгения ГУСЕВА

Гострудинспекция Кировской области завершила расследование очередного несчастного случая с тяжелым исходом.

40-летний стропальщик АО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» пришел на погрузочно-разгрузочные работы. Мужчина переносил контейнеры из полувагона на другую площадку. В какой-то момент он оступился и упал в проем между поддонами. При этом стропальщик ударился затылком о край доски. Результат - тяжелая травма головы.

По данным инспекции, причиной ЧП стало отсутствие контроля со стороны работодателя. Средств индивидуальной защиты у сотрудника не было: на работы он вышел без специальной каски. Будет ли наказан кто-то из руководства завода, не сообщается.

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