Стали известны самые частые причины травматизма детей в Кировской области

Маленьким пациентам всегда готовы оказать необходимую помощь, но и родители должны максимально ограждать их от опасностей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировчан призывают дорожить жизнями и здоровьем своих детей. Областной Минздрав публикует статистику случаев травматизма за 2022 год.

В минувшем году в результате несчастных случаев на дорогах Кировской области, водоемах и в быту погибли почти 30 детей. Большинство трагедий, а именно 14, произошло во время купания в неорганизованных местах и без присмотра взрослых. В девяти случаях причиной гибели стали ДТП и травмы. Жизни пятерых детей унесли пожары.

ОБЕЗОПАСИТЬ ДАЖЕ ВО СНЕ

Стоит помнить, что ребенка опасности подстерегают почти везде. И задача родителя – максимально оградить свое чадо от них. Так, например, для маленьких детей первых лет жизни необходимо создать безопасное пространство, в том числе правильно организовать сон малыша.

Наименьшая опасность будет грозить ребенку, если он будет спать в детской кроватке в комнате родителей. Но ни в коем случае не в одной постели с ними – в 2022 году пять младенцев в возрасте до года погибли от удушья во время совместного сна со взрослыми. По словам специалистов, такие случаи, к сожалению, происходят ежегодно.

БЕРЕГИТЕ РЕБЕНКА ОТ ОКОН

Наиболее актуальная проблема весной - открытые окна. В особой группе риска оказываются дети в возрасте до пяти лет: на них приходится до 20% всех случаев травматизма. Родители могут оградить своего ребенка от опасности простыми, но эффективными способами:

- пересмотреть расстановку мебели: у окон не должно стоять кресел, диванов или тумбочек, с помощью которых малыш может забраться на подоконник;

- установить на окна фиксаторы, которые не позволят полностью распахнуть створку;

- ни в коем случае не рассчитывайте, что москитная сетка не позволит ребенку выпасть: она не выдерживает даже веса кошки, не говоря уже о младенце.

Подобный случай произошел в 2022 году в Кирове. Малыш играл на подоконнике, и мама находилась рядом. Но она упустила момент, когда ребенок оказался в створе открытого окна. Москитная сетка, на которую оперся мальчик, не выдержала, и ребенок полетел вниз. Ему удалось выжить, однако он получил серьезные травмы.

- Забота о здоровье детей - наша общая задача. Медицинские службы региона в круглосуточном режиме готовы оказать пациентам всю необходимую помощь, однако, для сохранения жизни и здоровья детей, их благополучного будущего, призываем родителей на постоянной основе проговаривать с ними правила безопасности в различных жизненных ситуациях, - заявил первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов.