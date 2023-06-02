Сотрудник мясокомбината получил удар ножом в шею с повреждением вены

Сотрудник подтягивал мясо той рукой, в которой и был нож Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Гострудинспекции Кировской области рассказали еще об одном ЧП на производстве.

Несчастный случай произошел 20 мая 2023 года на АО «Кировский мясокомбинат». 29-летний обвальщик мяса начал работать с сырьем. Левая рука с ножом сорвалась: парень ударил себя в шею. Итог - колото-резаная рана с повреждением внутренней вены.

По версии ведомства, обвальщик работал неправильно: подтягивал сырье той рукой, в которой и был нож. Причина - недостаточный контроль со стороны должностных лиц, отвечающих за охрану труда.

Ранее стало известно о другом производственном ЧП с тяжелыми последствиями: стропальщик с кирпичного завода в Кирово-Чепецке упал при погрузке контейнеров и повредил голову.