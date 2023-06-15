«Опель» врезался в патрульную машину в Кирове

Патрульное авто двигалось с включенными спецсигналами. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В четверг, 15 июня, в Кирове произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 4.30 на 10-м километре дороги «Киров - Советск - Яранск» столкнулись «Опель Астра» и патрульная «Шкода Октавиа». При этом машина ДПС двигалась со включенными спецсигналами. Оба водителя получили травмы, о других пострадавших не сообщается.

Начата проверка, устанавливаются причины аварии.

Напомним, вчера водитель «Тойоты» насмерть сбил женщину, а на федеральной трассе в столкновении двух авто один человек погиб, трое получили травмы.