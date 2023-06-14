В Кировской области в ДТП на федеральной трассе погиб один человек и пострадали трое

Авария произошла в Омутнинском районе. Фото: ГИБДД Кировской области

В Омутнинском районе погиб один человек и пострадали трое в результате ДТП. Подробности сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла сегодня, 14 июня, в 1.520. На 737 км федеральной трассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» столкнулись «Хендай Грета» и ВАЗ-2112. По предварительным данным, в результате происшествия три человека пострадали, один погиб.

По факту аварии проводится проверка. Уточняются все причины и условия совершения аварии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее мы также сообщали, что на федеральной трассе в ДТП погиб водитель мопеда.