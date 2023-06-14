В Кировской области водитель мопеда погиб в столкновении с иномаркой

79-летний водитель мопеда погиб в результате аварии. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области в ДТП погиб водитель мопеда. Подробности сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 13 июня в 09.30 в Шабалинском районе. На 424 км федеральной трассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» столкнулись мопед и «Мазда». В результате погиб 79-летний водитель «железного коня». Ведомство пока не сообщает причины происшествия.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП. В них один человек погиб и семь пострадали.

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