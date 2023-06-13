В Кирове на Лепсе пьяный бесправник врезался в бордюр

По факту аварии проводится проверка. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове пьяный бесправник врезался в бордюр. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась сегодня, 13 июня, в 9 утра. У дома №2 по улице Лепсе «Датсун» врезался в бордюрный камень памятника Кирову. В результате пострадали два человека - 44-летний водитель и пассажирка, его ровесница. По предварительным данным, мужчина за рулем имел признаки алкогольного опьянения. При проверке документов выяснилось, что он лишен права управления транспортом.

По факту аварии проводится проверка, уточняются все условия и причины совершения ДТП. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.