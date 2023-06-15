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НовостиПроисшествия15 июня 2023 7:57

В Кирове водитель «Тойоты Ленд Крузер» насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
За рулем иномарки находился 54-летний мужчина. Фото: vk.com/gibdd43

За рулем иномарки находился 54-летний мужчина. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 14 июня, в Кирове произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, на пешеходном переходе иномарка сбила 82-летнюю женщину. В этот момент пенсионерка переходила проезжую часть.

Происшествие зафиксировали в 11.00 на улице Некрасова у дома №51. За рулем «Тойота Ленд Крузер» находился 54-летний мужчина.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, спасти женщину не удалось. Пешеход получила серьезные травмы и скончалась в медучреждении.

Напомним, что в Кировской области в аварии на федеральной трассе погиб один человек и пострадали трое.