Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 июня 2023 16:02

Житель Кировской области погиб в зоне спецоперации

Иван Новоселов был родом из Орловского района
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
О гибели земляка сообщил глава района

О гибели земляка сообщил глава района

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Кировской области. Об этом в соцсетях сообщил глава Орловского района Кировской области Андрей Аботуров.

- В ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк Новоселов Иван Николаевич 1989 года рождения, - написал чиновник. - Погиб, защищая Отечество. От всех жителей Орловского района выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная память герою!

Ранее сообщалось о гибели в зоне СВО уроженца Подосиновского района.

КП также писала о взрывотехнике из Кирово-Чепецка, посмертно награжденном орденом Мужества.