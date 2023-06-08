Житель Кировской области погиб в зоне спецоперации

О гибели земляка сообщил глава района Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Кировской области. Об этом в соцсетях сообщил глава Орловского района Кировской области Андрей Аботуров.

- В ходе спецоперации на Украине погиб наш земляк Новоселов Иван Николаевич 1989 года рождения, - написал чиновник. - Погиб, защищая Отечество. От всех жителей Орловского района выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная память герою!

Ранее сообщалось о гибели в зоне СВО уроженца Подосиновского района.

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