Самолеты из Кирова в Нарьян-Мар будут отправляться дважды в неделю

Время в пути - 1 час 45 минут. Фото: «РусЛайн»/Алексей Качаев

Кировскую область и Заполярье связывают регулярные авиарейсы. Летним расписанием поделилась компания «РусЛайн».

- В летнем сезоне мы рады снова предложить жителям Кировской области быстрый способ добраться до Нарьян-Мара, - сообщили в авиакомпании. - Полеты из аэропорта «Победилово» осуществляются дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Время в пути - 1 час 45 минут. Новое расписание будет действовать до 27 октября 2023 года.

Ранее расширили летнее расписание рейсов из Кирова в Сочи, Москву и Питер.

А с 14 июня на месяц будет изменен график движения поездов.