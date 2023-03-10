С 26 марта увеличится количество авиарейсов из Кирова в Москву, Санкт-Петербург и Сочи

Количество рейсов по популярным направлениям увеличится. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число авиарейсов из Кирова в Москву, Санкт-Петербург и Сочи вырастет с 26 марта. Об этом сообщили в правительстве региона.

Поскольку аэропорт «Победилово» переходит на летнее расписание, увеличится количество рейсов по трем популярным направлениям. Работать будут три авиакомпании: «Победа», «Северный ветер», «Руслайн».

Так, в Москву можно будет улететь не только вечерним, но и утренним рейсом. Добраться до Санкт-Петербурга кировчане смогут каждый день - сейчас самолеты летают в северную столицу пять раз в неделю. Рейсы до Сочи с 26 марта по 24 мая будут выполняться три раза с неделю. С конца мая они станут ежедневными, а по вторникам и субботам - дважды в день.

Стоит отметить, что из «Победилово» самолеты продолжат летать в Нарьян-Мар. Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Летнее расписание можно узнать здесь.

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