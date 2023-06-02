10 пригородных поездов в Кировской области сменят график до середины июля

Измененное расписание начнет действовать 14 июня. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 14 июня до 19 июля в Кировской области изменится график 10 пригородных поездов. Об этом сообщает региональный минтранс.

Изменения связаны с ремонтными работами на перегоне «Коса - Фаленки». До середины лета электрички будут ходить по следующему расписанию:

- поезд № 6371 «Яр - Киров» будет отправляться со станции Яр по графику в 04.00, прибытие в Киров 07.12 (вместо 07.04);

- поезд № 6667 «Яр - Киров» со станции Яр отправится по своему привычному расписанию в 04.10, прибудет в Киров 07.26 (вместо 07.18);

- поезд № 6373 сообщением «Яр - Киров» отправится позже обычного расписания на 10 минут – в 05.40, прибудет в Киров 09.00 (вместо 08.45);

- поезд № 6374 «Киров - Яр» из Кирова отправится в 03.14 вместо 02.37 и прибудет в Яр в 06.24 вместо 05.43;

- поезд № 6474 сообщением «Яр - Глазов» ранее отправлялся в 05.44, а в указанные даты будет отправляться в 06.25, прибытие в Глазов в 07.07 (вместо 06.26);

- поезд № 6376 сообщением «Киров - Яр» отправится из областного центра в 06.06 и прибудет в Яр в 09.19 (ранее отправлялся из Кирова в 06.40 и прибывал в Яр в 09.53);

- поезд № 6404 сообщением «Яр - Глазов» будет отправляться в 09.20 вместо 09.54 и прибывать в Глазов в 10.02 вместо 10.36;

- поезд № 6375 «Яр - Киров» отправится в 08.05 (ранее отправлялся в 08.04), прибытие в Киров в 10.57 (вместо 10.46);

- поезд № 6377 «Яр - Киров» будет отправляться из Яра в 12.18 (ранее в 13.10) прибывать в Киров 15.41 (вместо 16.21);

- поезд № 6477 «Глазов - Яр» отправится из Глазова в 11.32 (до этого в 12.24) и прибудет в Яр в 12.17 (ранее в 13.09).