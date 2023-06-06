Власти Кировской области назвали лучшие школы и колледжи

В топ попали гимназия № 1 Кирово-Чепецка, ЛЕН, КФМЛ, КЭПЛ и другие учреждения
Фото: Евгения ГУСЕВА
Министерство образования Кировской области оценило 145 региональных государственных образовательных организаций.
Эффективность этих учреждений оценивали по разным критериям, в том числе по соответствию требованиям закона, качеству обучения, информационной открытости, воспитательной работе, результатам учеников. Средний уровень эффективности за 2022 год - 83,6%.
Лидерами по эффективности в разных категориях стали:
- гимназия № 1 Кирово-Чепецка, КЭПЛ, ЛЕН, Вятский многопрофильный лицей (Вятские Поляны), КФМЛ;
- Кировские лесопромышленный и педагогический колледжи, а также авиационный техникум;
- центр творчества на Спасской;
- школы-интернаты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Кирова, Советска, № 1 Нолинска;
- детский дом «Надежда» (Киров), средняя школа-интернат Сосновки, школа-интернат имени Плюснина в Верховонданке;
- институт образования Кировской области.