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НовостиОбщество6 июня 2023 13:44

Власти Кировской области назвали лучшие школы и колледжи

Рейтинг эффективности составлен по итогам 2022 года
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
В топ попали гимназия № 1 Кирово-Чепецка, ЛЕН, КФМЛ, КЭПЛ и другие учреждения

В топ попали гимназия № 1 Кирово-Чепецка, ЛЕН, КФМЛ, КЭПЛ и другие учреждения

Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство образования Кировской области оценило 145 региональных государственных образовательных организаций.

Эффективность этих учреждений оценивали по разным критериям, в том числе по соответствию требованиям закона, качеству обучения, информационной открытости, воспитательной работе, результатам учеников. Средний уровень эффективности за 2022 год - 83,6%.

Лидерами по эффективности в разных категориях стали:

- гимназия № 1 Кирово-Чепецка, КЭПЛ, ЛЕН, Вятский многопрофильный лицей (Вятские Поляны), КФМЛ;

- Кировские лесопромышленный и педагогический колледжи, а также авиационный техникум;

- центр творчества на Спасской;

- школы-интернаты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Кирова, Советска, № 1 Нолинска;

- детский дом «Надежда» (Киров), средняя школа-интернат Сосновки, школа-интернат имени Плюснина в Верховонданке;

- институт образования Кировской области.