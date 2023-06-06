Власти Кировской области назвали лучшие школы и колледжи

В топ попали гимназия № 1 Кирово-Чепецка, ЛЕН, КФМЛ, КЭПЛ и другие учреждения Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство образования Кировской области оценило 145 региональных государственных образовательных организаций.

Эффективность этих учреждений оценивали по разным критериям, в том числе по соответствию требованиям закона, качеству обучения, информационной открытости, воспитательной работе, результатам учеников. Средний уровень эффективности за 2022 год - 83,6%.

Лидерами по эффективности в разных категориях стали:

- гимназия № 1 Кирово-Чепецка, КЭПЛ, ЛЕН, Вятский многопрофильный лицей (Вятские Поляны), КФМЛ;

- Кировские лесопромышленный и педагогический колледжи, а также авиационный техникум;

- центр творчества на Спасской;

- школы-интернаты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Кирова, Советска, № 1 Нолинска;

- детский дом «Надежда» (Киров), средняя школа-интернат Сосновки, школа-интернат имени Плюснина в Верховонданке;

- институт образования Кировской области.