В сетевые профильные классы принимают учеников 123 школ Кировской области

СПК помогают в профориентации выпускников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В сетевых профильных классах (СПК) через профильный ресурсный центр обучаются 300 ребят из 10-11 классов 123 школ Кировской области. Они выполняют домашние задания и проходят промежуточную аттестацию. Такая модель помогает в профориентации будущих выпускников.

А в 40 опорных школах открыты СПК для учащихся 8-11 классов, в них насчитывается более 1,4 тысячи учеников 123 вятских школ. Их готовят по инженерной, педагогической, аграрной, медицинской специальностям.

По данным правительства Кировской области, с нового учебного года инженерных классов станет больше. Один откроют совместно с «Газпромом», еще несколько - с кировским «Т Плюс». Появятся и дополнительные психолого-педагогические классы.