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НовостиОбщество29 мая 2023 17:32

В сетевые профильные классы принимают учеников 123 школ Кировской области

С нового учебного года откроют дополнительные инженерные и психолого-педагогические классы
Петр МАКСИМОВ
СПК помогают в профориентации выпускников

СПК помогают в профориентации выпускников

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В сетевых профильных классах (СПК) через профильный ресурсный центр обучаются 300 ребят из 10-11 классов 123 школ Кировской области. Они выполняют домашние задания и проходят промежуточную аттестацию. Такая модель помогает в профориентации будущих выпускников.

А в 40 опорных школах открыты СПК для учащихся 8-11 классов, в них насчитывается более 1,4 тысячи учеников 123 вятских школ. Их готовят по инженерной, педагогической, аграрной, медицинской специальностям.

По данным правительства Кировской области, с нового учебного года инженерных классов станет больше. Один откроют совместно с «Газпромом», еще несколько - с кировским «Т Плюс». Появятся и дополнительные психолого-педагогические классы.