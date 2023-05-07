Для кировских школьников с нового учебного года введут «профориентационный минимум»

Родители учеников дважды в год будут посещать собрания по вопросам профориентациию Фото: Андрей КАРА

Со следующего учебного года для школьников Кировской области расширят программу по профориентации. Как рассказали в региональном правительстве, работа будет вестись не только с учениками, но и с их родителями.

В школах области введут так называемый «профориентационный минимум». В рамках проекта еженедельно образовательные учреждения будут выделять один час для соответствующих мероприятий: тестирования, проектной деятельности и т.д. Также в рамках проекта организуют экскурсии на предприятия, тематические выставки и мероприятия. К работе подключатся и вузы и сузы, где пройдут Дни открытых дверей.

В проекте будут участвовать и родители школьников. Для них дважды в год будут проводить собрания по вопросам профориентации для их детей.

- Учеба в профильных классах дает ученикам возможность познакомиться с особенностями различных профессий. Приобретенные навыки пригодятся им в будущем. Важно построить работу и с родителями, которые как никто заинтересованы в профессиональном успехе своих детей, - отмечает министр образования Кировской области Ольга Рысева.

Напомним, что сейчас в нашем регионе открыты профильные классы по инженерной, педагогической, медицинской, аграрной и другим направленностям. Также в области есть сетевые профильные классы на базе семи профильных ресурсных центров.