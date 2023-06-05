Из-за потока жалоб кировчан воздух в Кирове вновь проверят на загрязнения

С приходом тепла жалоб на запахи вновь стало больше Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове вновь остро встал вопрос о загрязнении атмосферного воздуха. Об этом губернатор Соколов рассказал на еженедельной планерке.

- В Кирове чувствовался неприятный запах, - отметил Александр Валентинович. - На прошлой неделе я обращался к областной прокуратуре. Спасибо, что пошли навстречу и согласовали проверку по данному вопросу.

Напомним, всего несколько дней назад ночные исследования минохраны окружающей среды показали, что сероводорода в воздухе на улице Широковской (в Ганине) в 1,4 раза больше, чем допускается по ПДК. Позднее зампред правительства Терешков отчитался: нарушения выявлены 26 мая и в ночь на 2 июня. В министерстве говорили о «вкладе» БХЗ в появление запахов, зампред же уточнил, что речь об ООО «Биоком», отвечающем за очистные сооружения биохима. Возможно, и тут добьются внеплановой проверки.

Роспотребнадзор ранее делился данными о десятках химических веществ, из которых формируется тот самый «аромат», на который массово жалуются люди.