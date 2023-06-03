Сероводорода в кировском воздухе оказалось в 1,4 раза больше предельно допустимой концентрации

Лаборатория нередко работает по ночам. Фото: министерство охраны окружающей среды Кировской области

В ночь на пятницу, 2 июня, мобильная экологическая лаборатория работала на юго-западе Кирова, в «Знаке» и Ганине.

По данным министерства охраны окружающей среды, в «Знаке» чувствовался запах навоза. Приборы показали, что в воздухе есть аммиак и сероводород, правда, не более предельно допустимых концентраций (ПДК).

К полуночи эксперты переехали в Ганино, на улицу Широковскую. В видеозаписи с места событий специалист говорит, что «ветер дует с предприятия биохимического комплекса». В лаборатории включили приборы, ведь люди уловили «запах, характерный биохимзаводу». В итоге замеры у дома на улице Широковской, 19 показали превышение ПДК по сероводороду в 1,4 раза. Материалы проверки направлены в прокуратуру, Роспотребнадзор и Росприроднадзор.

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