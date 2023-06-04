20 тысяч тонн старых шин и покрышек в год предлагают перерабатывать в Кирове

Власти рассчитывают, что это поможет побороть нелегальные свалки шин. Фото: администрация Кирова

В Кировской области готовят механизм «цивилизованного сбора и утилизации шин». Об этом в своем телеграм-канале рассказал и.о. министра охраны окружающей среды региона Тимур Абашев.

- Выяснил, что в Кирове есть современный завод по переработке резины, - написал Тимур Энвильевич. - Мощность - 20 тысяч тонн в год. Встречались с руководителем. Завод работает на 30% от мощности. Прорабатываем, как направить поток старых покрышек на переработку. Так мы сможем помочь предприятию и в системе решить вопрос с нелегальными свалками шин.

По словам Абашева, ППК «Российский экологический оператор» готовится оказывать поддержку регионам в развитии системы переработки отходов.