В Костине рекультивируют 50-летнюю свалку

Сейчас бригады начали формировать террикон. Фото: киров.рф

В поселке Костино началась рекультивация городской свалки. Мусор сюда свозили с 1973 по 2018 год, это крупнейший подобный объект во всем регионе. Общий объем отходов здесь - 3,17 миллиона кубов.

Работы пройдут в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Мероприятие сложное и дорогое.

По словам главы администрации Кирова Вячеслава Симакова, свалка расположена вблизи жилых домов и доставляет неудобства людям. Проект работ готовили с 2019 года, федеральное финансирование рекультивации составит 2 миллиарда рублей при общей стоимости работ в 2,16 миллиарда.

Исполнителем стала ППК «РЭО» - федеральная компания с госучастием. Субподрядчик - ООО «Стройинжсервис-2». Сейчас бригады уже формируют террикон из свалочных масс.

- Основная цель проекта - устранение негативного воздействия отходов, - говорит руководитель проекта ППК «РЭО» по обеспечению рекультивации объектов размещения ТКО Виталий Шилин. - Согласно техзаданию будет сформировано единое «тело» из двух имеющихся. Затем выполним устройство систем сбора и очистки фильтрата поверхностного стока, противофильтрационную защиту и установим систему дегазации. Подготовительный этап завершен.

Работы завершат не позднее 1 ноября 2024 года.