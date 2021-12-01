В Кировской области по нацпроекту «Экология» рекультивируют свалки в шести населенных пунктах

Игорь Васильев и Александр Козлов обсудили на совещании вопросы реализации нацпроекта «Экология». Фото: kirovreg.ru

В Кировской области по нацпроекту «Экология» рекультивируют крупнейшую свалку. Решение приняли на совещании главы региона Игоря Васильева с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым.

В рамках нацпроекта в нашем регионе реализуются собственные программы - создание системы обращения с ТКО, ликвидация свалок в черте города и сохранение лесов. Об этом сообщил, открывая совещание, Игорь Васильев.

- Сейчас услуга по сбору и вывозу ТКО оказывается практически на всей территории региона. Охват населения коммунальной услугой вырос с 34% на начало реформы до 97% на текущий момент. Услуга оказывается и в небольших населенных пунктах, где раньше мусор выбрасывался на свалки. К сожалению, у нас нет объектов обработки и утилизации отходов. Но мы работаем в этом направлении, - заметил губернатор Кировской области.

- В 2021 году началось строительство полигона в Шабалинском районе, и первую очередь объекта запустят уже в 2022 году. Кроме того, региону одобрили инфраструктурный кредит на миллиард рублей. На эти средства в нашей области построят комплексный объект, в который войдут мусоросортировочный завод, объект биокомпостирования, полигон. До 2024 года планируется также строительство трех сортировочных станций, - добавил председатель правительства региона Александр Чурин.

До 2024 года власти намерены рекультивировать крупнейшие свалки в границах Кирова, Слободского, Омутнинска, Лузы, Малмыжа и поселка Вахруши. Последняя уже ликвидирована, сейчас на очереди площадка в Слободском. Следующая - свалка в Костино, куда свозились отходы в течение почти полувека. На ее рекультивацию необходимо примерно 3,8 миллиарда рублей.

Александр Козлов поручил еще раз проработать проектные решения по рекультивации свалки в Костино и заявил, что в декабре должно быть четкое понимание, на каких условиях будет выполнена работа.