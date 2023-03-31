Крупнейшую свалку в Кировской области начнут рекультивировать в ближайшее время

Ликвидацию проведут до ноября 2024 года. Фото: Олег АДАМОВИЧ

На следующей неделе в Костино начнется рекультивация мусорного полигона. Об этом сообщает администрация Кирова.

Контракт на ликвидацию крупнейшей свалки региона заключили с ППК «РЭО» в феврале 2023 года. Сейчас подрядчик завершает подготовку к основным работам: завозится спецтехника, устанавливается штаб. Перемещение отходов начнется на будущей неделе.

Ликвидацию полигона проведут в несколько этапов. Как мы сообщали ранее, его общая площадь - 27,7 га, высота слоя мусора - 35 метров. На работы выделено 2,1 миллиарда рублей. По условиям контракта все работы должны быть закончены до 11 ноября 2024 года.

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