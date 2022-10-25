В Кирове у Заречного парка образовалась свалка из шин и строительного мусора

Свалку обнаружили у дома №9 по Береговой улице. Фото: admkirov.ru

В Кирове у Заречного парка убрали несанкционированную свалку. Об этом сообщает горадминистрация.

Свалку обнаружили у дома №9 по улице Береговой в Первомайском районе. Кто-то набросал в зеленой зоне шины и строительный мусор. Все отходы оперативно вывезли на полигон ТБО в рамках муниципального контракта. Стоит отметить, что в текущем году городские власти заключили с подрядчиками контракты на сумму более 2,5 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.

В мэрии также напомнили, что за выброс мусора в неположенных местах предусмотрено наказание. Физлица могут заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей, юрлица - от 50 до 200 тысяч рублей.

- Горожан просят сообщать о фактах незаконного складирования мусора в теруправление по своему району, - добавили в горадминистрации.